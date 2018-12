Una "chiamata alle arti" per l'integrazione: al Gruppo Abele una mostra per Riace

Giovedì 20 dicembre dalle 19 nella sede del Gruppo Abele, in via Sestriere 84 a Torino, si apre la mostra, che sarà poi visitabile sino al 6 gennaio, dei lavori raccolti in un mese di chiamata alle arti di “Matite per Riace”. Prevista, in una serata con alcuni ospiti speciali, l’asta delle opere.

Il progetto

Cinquecentocinquanta disegni, provenienti da ogni angolo d’Italia ma anche da Francia, Spagna, Germani, Inghilterra e Iraq, firmati da illustratori e fumettisti, hanno risposto alla call. L’iniziativa è nata dalla Caracol Art Gallery, galleria d’illustrazione torinese, dopo l’arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Ha prima creato la pagina Facebook, e poi quella Instagram, Matite per Riace lanciando una chiamata alla arti: in pochissimi giorni, la pagina è cresciuta esponenzialmente, superando in poco più di un mese i seimila like e coinvolgendo disegnatori professionisti e non. Tutti hanno deciso di dare il loro sostegno alla causa, mettendo a disposizione i loro disegni.

Le opere ora compongono questa grande mostra. Andranno all’asta nella serata di giovedì: il ricavato va alla raccolta fondi lanciata dalla RE.CO.SOL (Rete dei Comuni Solidali) #IostoconRiace. L’obiettivo è sostenere progetti umanitari nella comunità di Riace: ad oggi, non si sa quale sarà il loro futuro.

L’asta

L’asta si svilupperà in due tranche. Vi sarà un’asta “classica” - a rialzo e con battitore - dei lavori degli autori più prestigiosi che hanno aderito all’invito: si tratta di Vauro, Staino, Guido Scarabottolo, Martoz, Maicol & Mirco, Riccardo Mannelli e tanti altri, in tutto 75.

Tutte le altre tavole, invece, che si dividono tra lavori originali e stampe di illustrazioni digitali: verranno messe in vendita con una base d’offerta minima. Sarà così possibile portarsi a casa un disegno come ricordo o come regalo natalizio.

Gli ospiti

Durante la serata di giovedì 20 interverranno alcuni ospiti: su tutti i poeti Guido Catalano e Alessandra Racca, che hanno coinvolto altri colleghi e leggeranno poesie sul tema. E, poi, Luca Morino, scrittore e leader della band Mau Mau. Tra le autorità porterà il suo saluto Nino Boeti, presidente del comitato Resistenza e Costituzione e del Consiglio Regionale del Piemonte. Per Recosol sarà presente Chiara Sasso, autrice del libro “Riace, una storia italiana”.

I partners

La serata è realizzata in collaborazione con il Gruppo Abele, con il supporto del Coordinamento Regionale dell’Anpi, con il supporto di Arci Torino e con il supporto tecnico di Byblos Publishing. «Questa è stata un’iniziativa totalmente spontanea, non calcolata. Sono rimasto impressionato dalla portata che ha raggiunto e dalla risposta che ha avuto - dice Federico Cano Correa di Caracol Art Shop Gallery - Credo che l’esempio dei profughi curdo-siriani che in un centro d’accoglienza iracheno hanno realizzato, e poi inviato i loro lavori, sia la storia che meglio riassume l’intento di “Matite per Riace”».

Andrea Polacchi, presidente di Arci Torino: «A partire dal 2009 con il progetto "I Colori della Memoria" siamo vicini alla straordinaria esperienza di Mimmo Lucano a Riace. Per questo, a dieci anni di distanza, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione di "Matite per Riace", progetto in cui l'arte e gli artisti si mettono a servizio di una cultura dell'accoglienza e di integrazione. Come da tradizione dell'Arci, da sempre in prima fila nel supporto a ogni progetto culturale di cambiamento».

Utilità

La mostra al Gruppo Abele sarà visitabile, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio, orario 10-18. Il 2019 sarà dedicato a portare la mostra in giro per l’Italia, essendo già diverse le città che l’hanno richiesta. L’obiettivo è quella di donarla infine alla comunità di Riace.