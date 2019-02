Torino e Vinovo: grande attesa per il ritorno di Mario Adinolfi in Piemonte

Ne parlerà il presidente nazionale del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, giornalista, scrittore, ex parla-mentare, e nel 2016 fondatore di un partito che si caratterizza per una forte dimensione identitaria, a difesa dei valori non negoziabili, ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa. Non confessionale, ma profondamente radicato nella cattolicità che ha forgiato la civiltà europea innestandosi nella cultura greca e romana.

C’è grande attesa a Torino per il ritorno di Mario Adinolfi. Dopo una conferenza nell’affollatissima sala del GAM, nel febbraio del 2018 in vista delle elezioni politiche, una puntata al teatro parrocchiale di Agliè per inaugurare il circolo territoriale del PdF (il 3° in Canavese, 13° in Piemonte) Adinolfi presenterà, il 9 febbraio p.v. alle ore 11, all’Educatorio della Provvidenza in corso Trento 13, il Reddito di Maternità e le determinanti ricadute economiche e sociali che la sua applicazione potrà promuovere. Se alle imminenti elezioni regionali un rappresentante del PdF potrà aver voce nel Consiglio regionale, il Reddito di Maternità potrà essere speri-mentato nella nostra regione, investendo solo il 2% dell’attuale bilancio. In 5 anni, in media, la nostra regione ha registrato complessivamente 125.000 nascite in meno (55.000 decessi a fronte di 30.000 nascite): è quanto mai urgente, dunque, invertire la tendenza ed applicare una significativa innovazione culturale oltre che politi-ca che restituisca alla donna la possibilità di realizzarsi anche nella maternità.