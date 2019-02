Nel 2019 Compagnia di San Paolo investe 170 milioni di euro, Profumo: "Creiamo nuova fiducia in Torino" (FOTO E VIDEO)

170 milioni di euro in budget per stanziamenti nel 2019, 180 milioni di euro erogati nel 2018 per il sostegno e lo sviluppo di circa 800 interventi, per un valore di mercato complessivo di 6,5 miliardi di euro del portafoglio di attività finanziarie. Sono questi i numeri di Compagnia di San Paolo, che questa mattina al Teatro Regio ha presentato le Linee Programmatiche per il 2019.

"Quando presentammo il piano strategico quadriennale nel gennaio del 2017 - ha commentato il Presidente Francesco Profumo - lanciammo l'idea si una Fondazione in grado di trasformarsi in hub di conoscenze e competenze, con leva finanziaria in formato blending, cioè grant, equity, loans convertibili e fondi di garanzia". "Oggi - ha proseguito - siamo a metà strada e siamo diventati una piattaforma aperta in grado di creare le condizioni 'ambientali' per rendere attrattivo e attraente questo territorio, creando nuova fiducia in Torino".