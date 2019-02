Questa la programmazione del Teatro Regio di Torino nella settimana che va dall'1 al 7 febbraio.

STAGIONE D’OPERA • IL RIGOLETTO DI GIUSEPE VERDI CON LA REGIA DI JOHN TURTURRO. DIRIGE RENATO PALUMBO

Dal 6 al 17 febbraio è in scena al Teatro Regio un nuovo allestimento di RIGOLETTO di Giuseppe Verdi, realizzato in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo, la Shaanxi Opera House e l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. La regia è firmata dal celebre film-maker e attore newyorkese John Turturro. Il maestro Renato Palumbo dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio. Cecilia Ligorio è collaboratrice alla regia, le scene sono di Francesco Frigeri, i costumi di Marco Piemontese e la coreografia di Giuseppe Bonanno. Le luci sono di Alessandro Carletti, qui riprese da Ludovico Gobbi. Il coro è istruito da Andrea Secchi. Sul palcoscenico, interprete di Rigoletto è il baritono spagnolo Carlos Álvarez; Gilda, anche lei spagnola, è il soprano Ruth Iniesta; il duca di Mantova è il tenore romeno Stefan Pop, Sparafucile il basso Gianluca Buratto, mentre nel ruolo di Maddalena troviamo il mezzosoprano romeno Carmen Topciu. Nel corso delle 10 recite, il 9, 12, 14 e 16 febbraio i ruoli principali saranno sostenuti da Amartuvshin Enkhbat (Rigoletto), Gilda Fiume (Gilda), Iván Ayón Rivas (Il duca) e Romano Dal Zovo (Sparafucile). Completano il numeroso cast Carlotta Vichi (Giovanna), Alessio Verna (Monterone), Paolo Maria Orecchia (Marullo), Luca Casalin (Borsa), Federico Benetti (conte di Ceprano), Claudia De Pian e Ivana Cravero (La contessa), Riccardo Mattiotto e Giuseppe Capoferri (un usciere) e Ashley Milanese (il paggio della duchessa).

La produzione è realizzata con il contributo della Società Reale Mutua di Assicurazioni, socio fondatore del Teatro Regio, nel 190°anniversario della sua nascita.

La diretta radiofonica dell’opera, curata da Susanna Franchi, sarà trasmessa su Rai Radio 3 alle ore 20 di mercoledì 6 febbraio.

IL REGIO IN PIEMONTE • GLI AMERICAN GRAFFITI AL TEATRO DI COSTIGLIOLE D’ASTI

Per Il Regio itinerante, rassegna di concerti in Regione eseguiti da formazioni di Strumentisti dell’Orchestra e Artisti del Coro del Teatro Regio, sabato 2 febbraio ore 21.15 al Teatro Municipale di Costigliole d’Asti è in programma il concerto Smoke Gets in Your Eyes, interpretato dal gruppo American Graffiti. In programma, musiche di Gershwin, Bernstein, Porter e altri autori. Posti a € 12 (ridotti € 10). Info - Tel. 339.2532921 e www.teatrodegliacerbi.it.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 1, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 2 febbraio sono previste 4 visite alle ore 11 - 11.45 - 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

I biglietti per tutte le recite della Stagione 2018-2019 sono in vendita alla Biglietteria del Regio. Gli spettacoli e i periodi di rappresentazione sono i seguenti: Rigoletto di Giuseppe Verdi (recite dal 6 al 17 febbraio), Agnese di Ferdinando Paër (12-24 marzo), Pinocchio di Pierangelo Valtinoni (22-23 marzo), La sonnambula di Vincenzo Bellini (10-20 aprile), Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev (3-8 maggio), L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini (22-28 maggio), La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (12-22 giugno) e Porgy and Bess di George Gershwin (2-7 luglio).

I CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER I CONCERTI CON L’ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO REGIO E CON LA FILARMONICA TRT

È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli appuntamenti della Stagione sinfonico-corale del Teatro Regio, concerti di grande prestigio con celebri interpreti per una stagione sinfonico-corale di respiro internazionale.

AL REGIO IN FAMIGLIA • IN VENDITA I BIGLIETTI PER GLI SPETTACOLI DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI E AI LORO GENITORI

Al Regio in famiglia è un cartellone di spettacoli a condizioni di biglietteria eccezional­mente favorevoli. È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli: Pinocchio (Teatro Regio, 22 e 23 marzo), Dolceamaro e la pozione magica (Piccolo Regio Puccini, 11 maggio), Opera Biberon (Foyer del Toro, 18 maggio).

CONCERTI EXTRA • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TRE CONCERTI AL REGIO, PER CONOSCERE L’ORCHESTRA E IL CORO

È in corso la vendita dei biglietti per tre concerti extra con l’Orchestra, il Coro e il Coro di voci bianche del Teatro Regio. Gli appuntamenti sono in programma il 26 febbraio ore 10.30 (Viaggio in Orchestra 1), il 29 marzo (Viaggio in Orchestra 2: prova generale alle ore 10.30, concerto alle ore 20.30) e il 17 maggio ore 10.30 (CantiAmo!). Il costo del biglietto è di 10 euro (5 euro per la prova generale del 29 marzo ore 10.30).

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16

Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 - www.teatroregio.torino.it

Per ulteriori informazioni e approfondimenti su tutte le attività del Regio, è possibile consultare il sito del Teatro all'indirizzo www.teatroregio.torino.it