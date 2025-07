Al via le Mezze notti bianche dell’estate di Torre Pellice

Partono stasera, sabato 5 luglio, le Mezze Notti Bianche dell’estate torrese. L’iniziativa è promossa dai commercianti di Torre Pellice in collaborazione con la Pro Loco. Per l’occasione l’area pedonale del paese si anima di musica dal vivo, cene a tema, aperitivi e negozi aperti fino a tardi. Tra via Arnaud e piazza Gianavello si esibirà la band War Machine con un tributo agli AC/DC, in piazzetta via Arnaud suonerà il gruppo Sesto Senso, mentre piazza Libertà ospiterà la musica di Valentina Branca e Christian Balletto. In via Roma chiuderanno la serata i Seattle Junk.

Il calendario delle Mezze notti bianche proseguirà poi il 19 luglio e il 9 agosto e il 16 agosto ci sarà la Mezza notte bianca della Pro loco a tema anni ‘50/’60. Domenica 20 e 24 agosto, invece, l’appuntamento sarà con il Mercatino degli hobbisti, dell’artigianato e dei prodotti naturali ed ecocompatibili.