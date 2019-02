FCA, arrivano i premi di produzione a Mirafiori, Grugliasco e Venaria

Secondo le cifre, il settore che ha conseguito i risultati più brillanti è FCA Auto, con una media di erogazione di 1.320 euro e con alcune fabbriche che raggiungono il massimo percepibile, quali Pomigliano e Verrone con 1.580 euro. Per quanto riguarda le realtà torinesi, Mirafiori e Grugliasco rientrano in quel gruppo (con Sevel, Termoli, Melfi, Pratola Serra e Cento) in cui si sono ottenuti risultati pari al 6% (1.320 euro), mentre sotto Magneti Marelli si evidenziano i risultati maggiori pari al 7,2% (1.584 euro) a Venaria Ali, mentre il risultato del 6% (1.320 euro) tocca Venaria Exaust. In CNHI, a Torino Motori si evidenziano i risultati maggiori pari al 5% (1.100 euro).

“A distanza di quattro anni dall'accordo del 2015 - prosegue Ficco -, siamo oramai in grado di valutarne l’impatto complessivo. Peraltro è giusto ricordare che questo premio legato all’efficienza non è l’unico presente in FCA e in CNHI, ma si aggiunge al premio di redditività quadriennale anch’esso introdotto dall’accordo del 2015, che consiste in un anticipo di circa 330 euro annui e in un possibile saldo positivo da corrispondere a marzo 2019, nonché all’incentivo di produttività, pari a 0,85 euro per ogni ora di presenza effettiva”.