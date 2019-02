Meteo, maltempo con nevicate e piogge anche nei prossimi giorni

Le correnti atlantiche sono associate a perturbazioni che porteranno piogge e nevicate, con temperature che avranno oscillazioni frequenti in questo fine settimana. Tempo stabile a partire dall'inizio della prossima settimana

A Torino quindi avremo questa situazione. Oggi, venerdì 1 febbraio, cielo coperto per tutta la giornata con precipitazioni diffuse. Nevicate fino in pianura al mattino, poi l’aria tenderà a scaldarsi in quota e nelle zone più basse la neve diventerà pioggia. Accumuli sotto i 10 cm. Miglioramento temporaneo dalla serata. Temperature che rimarranno attorno allo zero per tutta la giornata dove nevicherà, poca sopra lo zero dove pioverà. Venti assenti o deboli settentrionali.

Sabato 2 Febbraio. In nottata temporaneo miglioramento, ma già dalla mattinata un minimo di bassa pressione porterà nuovamente piogge e temporali su Liguria, e nevicate a partire dal pomeriggio anche su cuneese e Piemonte occidentale per un nuovo calo delle temperature in quota. In città possibili nevicate in serata. Temperature minime sotto 0 e gelate ovunque. Massime in aumento in pianura fino 3-5 °C, in forte calo dove nevicherà. Sulle coste fino a 10/11 °C. Venti assenti al mattino, in rinforzo da nord su Liguria a partire dalla serata.

Domenica 3 Febbraio. Tempo in graduale miglioramento anche se ancora nuvoloso. Temperature in aumento con minime sui 3 °C e massime attorno 7/9 °C . Venti deboli settentrionali.

Tendenza inizio settimana prossima. La tendenza vede l’avvicinamento di un promontorio di alta pressione dalla Francia che dovrebbe garantire tempo stabile a inizio settimana.

