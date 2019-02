A Chiomonte lo strappo tra Di Maio e Salvini: "Inimmaginabile che il lavoro fatto dagli operai sia vano e che si spendano soldi degli italiani per tappare il buco" (FOTO E VIDEO)

All'interno del cantiere di Chiomonte, la discenderia che porta al tunnel di base, il rumore di fondo è quello dell'attrezzatura che garantisce il ricircolo dell'aria dentro la galleria. Ma anche se le voci sono coperte, il brusio dei presenti è evidente: giornalisti, operai, ma anche molti alpini e forze dell'ordine, cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha voluto rendere omaggio nel suo discorso. "Sono qui anche per ringraziare loro, le tante persone che hanno garantito la sicurezza del cantiere in questi anni".

All'interno del tunnel sventola anche un tricolore, messo forse per l'occasione. Quando prende la parola, il vicepremier cerca una via diplomatica, ma ma come oggi la distanza dall'alleato di governo sembra enorme. Forse incolmabile. "Si può discutere su tutto, ma sarebbe inimmaginabile pensare di rendere vano il lavoro fatto fino a qui dagli operai. E poi spendere soldi degli italiani per tappare il buco. Sarebbe demenziale".

E poi attacca uno per uno quelli che da sempre sono i capisaldi di chi si oppone al Tav. "L'ambiente sarà il primo a godere dei benefici del completamento di questi tunnel". E ancora "da domani torneremo a guardare i numeri, basta che siano numeri oggettivi e non numeri che vengono giù dalle montagne". E infine "il tunnel c'è, non stiamo parlando di un campo di grano".