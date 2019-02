Teatro Garybaldi, a Settimo Torinese si va a teatro e poi si fa merenda

Il 10 febbraio alle 16.30 le domeniche pomeriggio per famiglie del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese "A Teatro e poi merenda" tornano col primo appuntamento del 2019 con "YoYo Piederuota", con Arianna Abbruzzese e Marco Ferrero.

La storia di un’amicizia importante tra un bimbo tanto alto e una bambina sulla sedia a rotelle. Lui le insegna a giocare a basket. Lei imparerà nonostante le ruote. Sarà una strada faticosa, durerà una vita, ma YoGiorgia e YoGiovanni stanno provando a percorrerla. Intanto crescono. Il progetto YoYo piederuota, nasce dal desiderio di raccontare la disabilità che incontra l’abilità; in questo caso abilità intesa sia nell’accezione di normodotati sia nella capacità di rendere abile e quindi speciale un corpo nel compimento di un atto fisico performativo come potrebbe essere in questo caso uno sport: il basket. Il tutto attraverso gli sguardi, gli incontri e gli scontri di quelli che possiamo definire due bambini, ma anche un po’ animaletti, per come, anche attraverso il puro istinto, mettono attenzione all’uso e alla scoperta del corpo: sia corpo libero da impedimenti che corpo impedito nella libertà delle azioni. E’ la scoperta e l’accettazione di se stessi e conseguentemente dell’altro. Di tutti gli altri. Lo spettacolo desidera innanzitutto andare alla ricerca di una leggerezza che riteniamo fondamentale per raccontare una storia come questa. I sorrisi e le risate dei bambini che assisteranno allo spettacolo sono uno degli obiettivi che ci siamo posti, così come la possibilità di emozionarli su aspetti che sentiamo sensibili in loro, come la competizione, l’amicizia tra maschio e femmina, il bisogno di omologazione piuttosto che la diversità come risorsa.

...e alla fine dello spettacolo, merenda per tutti!