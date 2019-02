None, i carabinieri arrestano il rapinatore che era diventato il terrore della zona

I militari della Stazione Carabinieri di None hanno arrestato l’autore di tre rapine commesse con una pistola, rivelata poi una scacciacani e commesse in una gioielleria e in due supermercati.



L’uomo, un italiano di 44 anni originario di Scalenghe, il 28 luglio 2018 ad Airasca rapinò la gioielleria “Tempi d’Oro” in via Roma, impossessandosi di monili in oro e diamanti dal valore di circa 8000 euro dopo aver minacciato la titolare, una donna di 29 anni, di fare del male alla figlia di soli 6 mesi che aveva in braccio. Il 13 agosto 2018, invece, l’uomo, sempre armato della scacciacani ha rapinato il supermercato “IN’S” di None, sempre in via Roma, impossessandosi di circa 1.200 euro. Infine, il 1 settembre 2018 la rapina è stata commessa nei confronti del supermercato “Crai Panda market” di Scalenghe, in via Torino, dove si è impossessato di circa 6.500 euro.

In tutte e tre le rapine, l'uomo è poi scappato a piedi.



L’uomo è stato condotto presso il carcere Lorusso e Cutugno di Torino.