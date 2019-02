Il questore di Torino: "Abbiamo sgomberato un covo di sovversivi, l'Asilo era la loro base e non un semplice centro sociale" (FOTO E VIDEO)

"Questo non era un normale centro sociale. Ma abbiamo dovuto affrontare persone che vogliono sabotare e sovvertire lo Stato. Non chiudiamo chi fa protesta politica o sociale. Ma ci muoviamo su impulso della magistratura e non da parte del sindaco". È la premessa che il questore di Torino Francesco Messina fa, scandendo parola per parola, per parlare dei fatti che ieri pomeriggio hanno tenuto in ostaggio la città nelle sue vie del centro, a seguito dei fatti legati all'Asilo occupato.