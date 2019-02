Confartigianato Piemonte, l'eredità del 2018 è pesante: "Serve un impulso con le infrastrutture"

Il 2018 è ormai negli specchietti retrovisori, ma per il mondo dell'artigianato è ancora tempo di fare il punto. E il bilancio che emerge, attraverso l'elaborazione fatta dall'ufficio studi di Confartigianato Piemonte , è quello di un periodo in cui resiste la voglia di tenere duro, ma in cui non mancano certo le difficoltà e gli aspetti oscuri in vista del futuro.

“Le piccole imprese – prosegue Felici – continuano a scontare il peso di una burocrazia eccessiva. Auspichiamo quindi che il decreto legge semplificazioni possa essere migliorato nell’iter parlamentare portando ad un’effettiva semplificazione. Inoltre devono essere rese operative norme già esistenti contenute nello Statuto delle Imprese in attuazione dello Small Business Act per concretizzare la proporzionalità degli oneri rispetto alla dimensione d’impresa e l’interconnessione tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni in modo che imprenditori e cittadini non siano più costretti a perdere tempo e denaro per fornire agli uffici pubblici informazioni e documentazioni già in loro possesso. Occorre inoltre semplificare le procedure per la partecipazione agli appalti pubblici ed il sostegno alle Pmi creditrici della Pa”.