A&T di Torino: oltre 15mila persone dentro la Casa della Tecnologia Industriale 4.0

La tredicesima edizione di A&T - Automation&Testing, la fiera Internazionale dedicata a Industria 4.0, Misure e Prove, Robotica e Tecnologie Innovative, fa registrare anche quest’anno una crescita, con un incremento del 10% del proprio pubblico, confermando le buone performance degli ultimi anni.

Oltre 15 mila visitatori sono entrati dentro la casa della tecnologia industriale di Torino, scoprendo le ultime novità in materia di innovazione industriale e tecnologie 4.0, con focus specifici su qualità e testing, robotica e digitalizzazione dedicati all’impresa manifatturiera italiana, ai System Integrator e R&D.

Un successo determinato dalla qualità delle tecnologie esposte e da un programma convegnistico e formativo unico nel suo genere, per contenuti e modalità di fruizione, a livello italiano. Perfettamente centrato quindi l’obiettivo di offrire un modello di conoscenza e condivisione dei contenuti tecnologici connotato sulla formula “dalla teoria alla pratica”.

Punto di forza della Fiera A&T di Torino è stato perciò l'equilibrio tra la parte espositiva, core tipico di una manifestazione fieristica, ma con la differenza che oltre ai prodotti le aziende in A&T hanno potuto presentare e raccontare i loro casi applicativi, frutto della nuova cultura 4.0, la parte dei contenuti, veicolati attraverso 11 convegni nazionali, 12 sessioni specialistiche e 63 workshop formativi e incontri business. Da segnalare anche il grande spazio di connessione attiva tra le start-up e l'ecosistema industriale presente, anche questa una vera innovazione all’interno di una manifestazione espositiva B2B.

Un successo che contribuisce a identificare a livello nazionale Torino come driver privilegiato di innovazione e di cultura industriale 4.0. Tra gli importanti incontri nazionali sullo sviluppo industriale 4.0 si è svolta la prima tappa del Road-show Nazionale dei Competence Center insieme al Mise, un momento centrale di rendicontazione grazie alle prime testimonianze reali e concrete delle imprese che, con il supporto dei Competence, hanno investito in 4.0, e di analisi delle proiezioni future, alla luce delle linee di indirizzo date dal Governo.

Tanti i focus di discussione su ciò che oggi le PMI italiane rappresentano nel mondo in termini di competitività e di innovazione, esplicitati in convegni e workshop sulle competenze e sulla valorizzazione del capitale umano; sulle sperimentazioni e sulle reali applicazioni di nuove procedure di produzione, di testing e di sicurezza in ambito industriale.

In una edizione dove il tema che ha percorso le 11 sessioni convegnistiche ha riguardato le competenze necessarie a sviluppare professionalità 4.0, non è mancato l’interrogativo sulla competizione uomo/robot. La conferma arriva dai dati McKinsey Global Institute 2017: metà della crescita totale della produttività necessaria per garantire una crescita del PIL al 2,8% nei prossimi 50 anni, sarà guidata dall'automazione e il World Economic Forum 2018 prevede che nel 2025, grazie all’automazione e robotizzazione dei posti eliminati, si creeranno nel mondo 133 milioni nuovi posti di lavoro, con ruoli e specializzazioni diverse e più qualificate, con un saldo positivo di 58 milioni di nuovi ingressi nel mercato occupazionale dell’industria. “Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato l’AD di A&T, Luciano Malgaroli – perché la strada tracciata da A&T continua a generare interesse e risultati, vista la crescita continua di espositori e visitatori. La grande scommessa rimane quella di offrire al grande pubblico una manifestazione di qualità, sia lato espositivo sia lato fruizione e condivisione dei contenuti e delle esperienze di industria 4.0. A&T ha presentato un modello di esposizione industriale inclusivo e valoriale, mettendo in forte relazione l'eccellenza tecnologica e la vision industriale di una cultura di impresa che sarà sempre più 4.0 negli investimenti coniugati in modo imprescindibile alla valorizzazione del capitale umano, la vera spinta propulsiva dell'oggi e del domani di uno sviluppo industriale italiano sostenibile e competitivo. L’appuntamento con A&T si rinnova al 2020, con la quattordicesima edizione dal 12 al 14 febbraio, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione da parte delle imprese ai nuovi investimenti in tecnologie 4.0 che saranno mostrate in anteprima all’Oval Lingotto”.