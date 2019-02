Carri, coriandoli e chiacchiere: al via il carnevale di Nichelino

Al via la terza edizione del Carnevale di Nichelino, organizzato dal Comune in collaborazione con Ascom Moncalieri, Associazione "Stupinigi è ...", con il gruppo "Patela Vache", e Gruppo Storico Conte Occelli.

Tante le novità in programma. La prima: la festa si moltiplica per tre giornate. Non solo: per la prima volta la Città di Nichelino avrà due carri, realizzati dal gruppo "Patela Vache" dell'Associazione "Stupinigi è....", e maschere ufficiali (Monsù Panaté e Madama Farina), che sfileranno domani, domenica 17 febbraio, insieme a numerosi altri carri provenienti da tutto il Piemonte.

Dopo l'antipasto di ieri sera alla Bocciofila di via Giacosa, con la festa in maschera, cui è seguita una serata danzante in maschera con i gruppi musicali "Pensiero vagabondo" e "Mode in 3.0", oggi sarà il grande giorno dedicato ai più piccoli: dalle ore 16.30 è in programma, infatti, il Carnevale dei bambini in piazza Di Vittorio. Alle 15.30 invece la presentazione ufficiale del carro "Tec...No...Logica" rappresentativo di Nichelino e Stupinigi.

Poi musica con il Dj set Scalum, intrattenimenti e animazione con maschere di famosi personaggi per bambini, bancarelle, dolciumi, e "chiacchiere" (i dolci conosciuti anche come "bugie") gratuite offerte da Unes Nichelino e tè caldo offerto da Euroristorazione, con distribuzione a cura dei volontari dell'AVIS Nichelino. Parteciperanno le parrocchie e le associazioni del territorio, e sarà premiata la maschera più originale.

Domani dalle 14.30 partirà la sfilata dei carri che percorrerà via Torino (nel tratto compreso fra gli incroci con via Occelli e via XXV Aprile), poi via XXV Aprile, e quindi via San Matteo fino alla conclusione in piazza Polesani nel Mondo. La sfilata sarà aperta dalla Banda Musicale Civica Giacomo Puccini, dal Gruppo di Majorettes Nichelino, Boschetto, Circolo Polesani dal Mondo, Gruppo Folcloristico Abruzzese e Molisano, Associazione “Il Raggio di Sole”, Parrocchie e Comitati di Quartiere, dalla Lunetta di Moncalieri (personaggio della Famija Moncalereisa), Maschera Batman in moto. Dal balcone del palazzo comunale, Elia Tarantino e Andrea De Marchi presentano la sfilata e le maschere nichelinesi “Monsù Panatè” e “Madama Farina” cui verranno consegnate le chiavi della Città.

Sfileranno i carri provenienti dai comuni di Roletto (Giust in Temp), Peveragno (No Euro no Party), Carmagnola (Andate al Diavolo), Scalenghe (La Regina del Latte Piemontese), Borgaretto (Carnevale da Favola), Santena (Balla con i Lupi), Cambiano (Ricetta da Incubo), Racconigi (Spirito Guerriero), Luserna San Giovanni (Fall Staff Tutto Nel Mondo è Burla), Reano Val Sangone (Ijspirit Fulet)) Piobesi Torinese (Oltre i Confini del Mare), Centallo (Disco Inferno), Carignano Borgo Salsasio (Fiore in Fiore) un carro di “rappresentanza” realizzato dal gruppo “Patela Vache” dell’Associazione “Stupinigi è”, e in chiusura il carro della Città di Nichelino “TEC…NO…LOGICA”.

Per permettere lo svolgimento della sfilata, è previsto, nel tratto interessato dal passaggio, la chiusura totale al traffico veicolare, con divieto di sosta e fermata (con rimozione forzata) in orario 14 - 19. In caso di maltempo, la sfilata dei carri sarà rinviata a sabato 23, con programma immutato.

"Quest'anno avremo un Carnevale ancora più ricco dei due anni precedenti - afferma il sindaco Giampiero Tolardo - L'obiettivo è dare a Nichelino giorni di divertimento e spensieratezza per tutti: grandi e piccini". L'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero ha lavorato da mesi all'organizzazione. "Ci siamo impegnati per avere finalmente carri nichelinesi - dichiara - Speriamo sia una giornata di festa per tutti e che partecipino in molti, come è stato per il Carnevale del 2018".

“Sarà un evento capace di coinvolgere i bambini, i ragazzi e soprattutto le famiglie, coniugando divertimento e festa con l’offerta alla cittadinanza e ai visitatori di momenti di allegria e ben intonati al clima Carnevalesco", sottolinea Luigi D’Alessandra, presidente dell’Ascom moncalierese. "Come Associazione, siamo orgogliosi di riproporre la tradizione e lo spettacolo, storia e attualità che si combinano nella festa da sempre la più allegra e colorata, amata dai bambini come dai grandi, che anima la città con carri allegorici travestimenti, coriandoli, musica e “spettacolo”, ingredienti per trascorrere giornate all’insegna della spensieratezza".

"D’intesa con l’amministrazione di Nichelino continuiamo a promuovere l’immagine culturale della città, valorizzando gli esercizi di vicinato, favorendo il più possibile il contatto fra imprenditori e consumatori. Siamo convinti – conclude Luigi D’Alessandra – che sia importante utilizzare tutti i canali di impatto promozionale dei nostri territori, puntando su iniziative globali che consentano di offrire ai cittadini un programma sempre più variegato, ispirato alla tradizione ma non per questo meno attento alle novità".