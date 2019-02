Disabilità e lavoro: la lezione di Asperger Connexion e i successi dei suoi ragazzi

"Ci sono tanti pregiudizi e stereotipi riguardo alle persone Asperger che molto spesso sono definite “persone difettose” dal punto di vista della comunicazione e dell’interazione sociale - dice ancora Marinò -ma i nostri allievi sanno che non è così". Le attività realizzate con i ragazzi Asperger nel corso della loro formazione sono molteplici, ma tutte con un filo rosso in comune: sono tutte mirate a far emergere le loro competenze da spendere in campo lavorativo, con un’attenzione particolare al potenziamento delle loro difficili capacità relazionali.

Il progetto Asperger è nato per caso dieci anni fa, quando una famiglia chiese al centro Enegim Piemonte Artigianelli Torino se fosse attivo un corso per il figlio che aveva una diagnosi di Sindrome di Asperger. Allora non c’era nulla di veramente adatto, non solo a Torino ma in tutto il Piemonte. "Per i primi anni ci ha sostenuti economicamente la Fondazione Crt - raccontano i responsabili - senza la quale non avremmo potuto provare, sbagliare e imparare. Dalla prima edizione del 2011 sono stati fatti molti cambiamenti all’assetto del percorso e ogni anno si è aggiunto un tassello in più con l’aiuto dei servizi, delle imprese partner e delle istituzioni".

E così, dopo un primo biennio di progetto pilota con una classe ibrida (andato sotto il nome di "Aut-Out"), nel 2013 e per due anni è stata la volta di "Work-Aut", progetto destinato agli Asperger e agli autistici ad alto funzionamento. Nel periodo 2015-2017 è la volta di "We can Work it Aut", con l'introduzione di elementi di accompagnamento alle imprese e job-coaching e formazione all’impresa. Fino ad Aspie-Connexion, che si celebra domani pomeriggio.

Il corso biennale è completamente gratuito per gli allievi e ha la sua missione nell'avvicinamento dei giovani con questi disturbi al mondo del lavoro attraverso attività pratiche in più settori professionali. Vengono privilegiate le attività di laboratorio, mentre nell’esperienza dello stage curricolare gli allievi sono accompagnati da un tutor formativo che fornisce anche il supporto necessario alle aziende.

Dopo questo percorso, l’allievo può seguire un corso FAL (Formazione al Lavoro) per sviluppare le abilità professionali legate al settore lavorativo in cui avrà dimostrato maggiore disposizione e interesse, oppure svolgere un tirocinio con i bandi del Fondo Regionale Disabili o Garanzia Giovani Disabili.