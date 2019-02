Questa la programmazione del Teatro Regio nella settimana dal 22 al 28 Febbraio.

VIAGGIO IN ORCHESTRA • L’ORCHESTRA DEL REGIO DIRETTA DA SERGEY GALAKTIONOV PRESENTA UN PERCORSO MUSICALE IN DUE TAPPE

Martedì 26 febbraio alle ore 10.30 al Teatro Regio, l’Orchestra del Teatro Regio diretta da Sergey Galaktionov è la protagonista di Viaggio in Orchestra, percorso musicale in due tappe che indaga e approfondisce la conoscenza degli strumenti e delle sezioni di un organico sinfonico (la seconda tappa è prevista venerdì 29 marzo). In programma, La guida del giovane all’orchestra e Variazioni e fuga su un tema di Purcell di Benjamin Britten e la celebre Sinfonia dei giocattoli di Leopold Mozart, brano “didattico” in cui il pubblico verrà coinvolto nell’esecuzione. È inoltre previsto un intervento introduttivo del filosofo e divulgatore musicale Stefano Catucci. I biglietti per il concerto costano € 10 e sono vendita alla Biglietteria del Teatro e on line.

IL REGIO IN PIEMONTE • IL GRUPPO “MIGRANTI” AL TEATRO CARLETTI DI CHIVASSO

Per Il Regio itinerante, rassegna di concerti in Regione eseguiti da formazioni di Strumentisti dell’Orchestra e Artisti del Coro del Teatro Regio, sabato 23 febbraio ore 21 al Teatro Carletti di Chivasso, il gruppo Migranti presenta il concerto-spettacolo Quando a partire eravamo noi, storia in musica con le canzoni-simbolo del fenomeno migratorio italiano che ha caratterizzato il secolo scorso. Posti a € 10. Info - Associazione Culturale Contatto - Tel. 011.2075580 e www.chivassoinmusica.it.

UNA NOTTE AL REGIO • SCOPRIRE E VIVERE IL TEATRO REGIO CON APERITIVO, DJ SET E VISITA GUIDATA

Dopo il successo della prime due edizioni, mercoledì 27 febbraio l’Associazione Club Silencio organizza Una Notte al Regio, fortunata e originale formula che prevede, dalle ore 19 a mezzanotte, aperitivo (o drink) e musica dal vivo e dj set, prima di prendere parte alla visita guidata alla sala lirico, alle strutture e al dietro le quinte del Regio; info e prenotazione obbligatoria: www.clubsilencio.it.

IL SABATO DEL REGIO • LABORATORIO-GIOCO PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI SUL “PINOCCHIO” DI PIERANGELO VALTINONI

Sabato 23 febbraio alle ore 15, appuntamento con i laboratori-gioco di Operando con mamma e papà ispirati all’opera Pinocchio di Pierangelo Valtinoni. L’incontro si svolge nella Sala del Caminetto

per le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni (durata: 3 ore). Per informazioni e prenotazioni (entro venerdì 22 febbraio): Attività Scuola - Tel. 011.8815.209.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 22, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 23 febbraio sono previste 4 visite, alle ore 11 - 11.45 - 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

I biglietti per tutte le recite della Stagione 2018-2019 sono in vendita alla Biglietteria del Regio. Gli spettacoli e i periodi di rappresentazione sono i seguenti: Agnese di Ferdinando Paer (recite dal 12 al 24 marzo), La sonnambula di Vincenzo Bellini (10-20 aprile), Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev (3-8 maggio), L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini (22-28 maggio), La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (12-22 giugno) e Porgy and Bess di George Gershwin (2-7 luglio).

I biglietti per l’opera Pinocchio di Pierangelo Valtinoni (22-23 marzo) sono esauriti.

I CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER I CONCERTI CON L’ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO REGIO E CON LA FILARMONICA TRT

È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli appuntamenti della Stagione sinfonico-corale del Teatro Regio, concerti di grande prestigio con celebri interpreti per una stagione sinfonico-corale di respiro internazionale.

AL REGIO IN FAMIGLIA • IN VENDITA I BIGLIETTI PER “OPERA BIBERON” DEDICATA A BAMBINI DA 0 A 3 ANNI

È in corso la vendita dei biglietti per Opera Biberon (Foyer del Toro, 18 maggio), spettacolo ispirato alle musiche dell’Elisir d’amore di Donizetti dedicato ai piccolissimi fino a 36 mesi

I biglietti per lo spettacolo “Dolceamaro e la pozione magica” (Piccolo Regio Puccini, 11 maggio) sono esauriti.

ALTRI CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TRE CONCERTI AL REGIO, PER CONOSCERE L’ORCHESTRA E IL CORO

È in corso la vendita dei biglietti per 3 concerti extra con l’Orchestra, il Coro e il Coro di voci bianche del Teatro Regio. Gli appuntamenti sono in programma il 26 febbraio ore 10.30 (Viaggio in Orchestra 1), il 29 marzo (Viaggio in Orchestra 2: prova generale alle ore 10.30, concerto alle ore 20.30) e il 17 maggio ore 10.30 (CantiAmo!). Il costo del biglietto è di 10 euro (5 euro per la prova generale del 29 marzo ore 10.30).

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16

Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 - www.teatroregio.torino.it

Per ulteriori informazioni e approfondimenti su tutte le attività del Regio, vi suggeriamo di consultare il sito del Teatro www.teatroregio.torino.it