Si chiama "Rimpiattino", ma la lotta allo spreco del cibo non è affatto un gioco (VIDEO)

Si chiama come un gioco, ma il tema è estremamente serio: combattere lo spreco alimentare a partire dai luoghi in cui il cibo si consuma quando non si è a casa. Saranno proprio i ristoranti i protagonisti di "Rimpiattino", iniziativa che Ascom Torino lancia insieme a Fipe, con Torino tra le prime città italiane a muoversi in questa direzione.