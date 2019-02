Imparare facendo, il Pininfarina di Moncalieri taglia le distanze tra scuola e lavoro, in alleanza con imprese e Politecnico [FOTO e VIDEO]

Taglio del nastro per Fabb4p0@Edu.Pininfarina, il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità allestito presso l’ITIS “Pininfarina” di Moncalieri con finanziamento del MIUR (630mila euro) e cofinanziamento di istituzioni e imprese pubbliche e private. Tra i partner più prestigiosi, il Politecnico, la Regione, CNA, Api e Unione industriale di Torino.

"Il laboratorio, aperto a studenti, docenti, aziende, cittadini, pone la scuola in stretto rapporto con la nuova filiera per la formazione composta da istituzioni locali pubbliche e private, università, centri di ricerca e imprese, puntando sulle vocazioni produttive più all’avanguardia e trainanti per il futuro del territorio - spiega Lionella Favretto, dirigente scolastica che ha proseguito il lavoro iniziato da Stefano Fava - meccatronica, ricerca, elettronica digitale, automazione, sviluppo delle ICT e della fabbricazione digitale in tutti i settori considerati".