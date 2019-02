EXPOCASA: dal 2 al 10 marzo a Torino torna il salone dedicato all'arredamento

Partito il countdown per Expocasa, il più importante appuntamento del nord ovest d’Italia per tutto ciò che riguarda l’arredamento e le idee per l’abitare, in programma a Torino da 2 a 10 marzo, all’Oval Lingotto.

Organizzata da GL events Italia, l’edizione numero cinquantasei di Expocasa si snoda attraverso i 20 mila mq del suggestivo Oval Lingotto Torino, dove il pubblico può avere una panoramica completa sulle ultime novità del settore arredamento, per dare nuova vita agli spazi domestici ed esterni.

Dalle tendenze della zona cucina, riconosciuta ormai come cuore pulsante della casa, passando attraverso l’area giorno e gli spazi del benessere, si arriva alla zona notte in cui ampio spazio è dedicato alle camerette per i bambini e ragazzi, con soluzioni sempre più innovative e in linea con le abitudini di oggi: il percorso di Expocasa, suddiviso per aree tematiche, si conferma così sempre più fruibile e dinamico. Una vetrina completa dei migliori marchi del mercato consente al pubblico di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio stile abitativo, che sia classico o all’avanguardia.

Presenti a Expocasa oltre trecento espositori italiani e stranieri, tra questi non mancano realtà artigiane piemontesi e alcune tra le più interessanti start up italiane che presentano in fiera soluzioni per la casa del futuro, con particolare attenzione al green e al risparmio energetico.

Per l’edizione 2019 è in programma un ricco calendario di appuntamenti che anima il Salone, rendendolo ancora più coinvolgente per il pubblico: ne La Cucina di Expocasa, l’ampia area dedicata alla convivialità, sono proposti showcooking e incontri con chef e scuole di cucina; tornano i corsi gratuiti rivolti al pubblico per rendere ancora più su misura la propria casa, ma anche Incontra l’esperto, consulenze gratuite prenotabili sul sito di manifestazione: dallo sportello dell’Agenzia delle Entrate e di CasaClima che forniranno indicazioni su agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, ai consigli dell’interior designer e della plant designer per un restyling della propria casa anche per il verde domestico.

Inoltre per il pubblico dei professionisti Expocasa ha in programma alcuni momenti di formazione, con rilascio di crediti formativi: Progettare gli spazi in funzione degli elementi di arredo organizzato dall’Ordine degli Architetti di Torino e Fondazione per l'Architettura di Torino in collaborazione con Progetto casa di DeMaria (venerdì 8 marzo) e Ristrutturare con CasaClima: dall’appartamento al condominio, a cura di CasaClima Network Piemonte e Valle d'Aosta dedicato al risparmio energetico, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni ( 9 marzo).

Prima di concludere il giro espositivo non si può rinunciare allo Shopping in Terrazza, l’area allestita nella balconata interna dell’Oval, dove poter acquistare complementi d’arredo e oggettistica di tendenza per vestire e abbellire ogni stanza della casa e dove trovare prodotti enogastronomici di eccellenza per la tavola.

Expocasa si conferma poi baby friendly: durante i nove giorni di manifestazione è attivo il servizio di baby parking a cura dell’Associazione SuperTate con attività e laboratori creativi dedicati ai più piccoli.

Per chi vuole intervallare la visita di Expocasa con una pausa golosa, all’esterno dell’Oval Lingotto è allestita l’area Food Truck con tante proposte per tutti i palati.

Per scoprire il calendario di appuntamenti in programma, le novità proposte dai marchi in esposizione e tutti i servizi per il pubblico visita il sito www.expocasa.it