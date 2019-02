Controlli antidroga a tappeto della Guardia di Finanza nella provincia di Torino

Controllo del territorio in tutta la Provincia quello appena concluso dalla Guardia di Finanza di Torino coordinata dalla Sala Operativa del Comando Provinciale.



I Finanzieri hanno identificato decine di persone e controllato altrettanti veicoli tra il capoluogo, i comuni della prima cintura torinese, Pinerolese ed il Chivassese. In città, le Squadre Cinofile delle Fiamme Gialle, accompagnate da Ebron e Easy, i due pastori tedeschi addestrati alla ricerca di sostanze stupefacenti, hanno controllato alcuni istituti scolastici nel centro storico e nella zona nord del capoluogo; i controlli, effettuati con la preziosa collaborazione dei dirigenti scolastici, hanno permesso di effettuare una efficace attività di prevenzione contro l’utilizzo di sostanze stupefacenti nelle scuole secondarie superiori.

All’esito, cinque studenti sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di alcuni grammi di stupefacente. Poco dopo, in due distinti interventi a Torino in corso Giulio Cesare e a Moncalieri, gli equipaggi del Gruppo Pronto Impiego Torino, hanno fermato due ragazzi trovati in possesso di marijuana e Hashish. Uno di loro, un ventenne di origini albanesi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica: presso la sua abitazione, i finanzieri hanno rinvenuto ulteriori quantitativi di droga, tra cocaina e hashish.



Stessa attenzione dei Finanzieri anche in provincia. A Chivasso, i Finanzieri della locale Compagnia, con l’ausilio delle Unità cinofile, hanno identificato una cinquantina di persone; una decina sono state segnalate in prefettura perché trovate in possesso di stupefacenti; un ragazzo di nazionalità gambiana è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel pinerolese, nei pressi della stazione ferroviaria i Finanzieri hanno fermato un ventenne anch'esso sorpreso con alcuni grammi di sostanze stupefacenti.



I controlli si sono conclusi a Torino quando un equipaggio dei Baschi Verdi ha fermato un quarantenne di origine marocchina che aveva appena squarciato le gomme di un’utilitaria con l’intento di derubare la proprietaria quando, poco dopo, la stessa si sarebbe fermata per cambiare il pneumatico. I Finanzieri lo hanno inseguito e bloccato a bordo di un tram in Corso Re Umberto, dove ormai l’uomo pensava di essere al sicuro. Nelle sue tasche è stato rinvenuto il coltello che verosimilmente ha utilizzato per il taglio del pneumatico. Il quarantottenne, commerciante ambulante con vari precedenti penali, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione di armi, danneggiamento aggravato e tentato furto.



Verranno ora vagliate dagli inquirenti analoghe situazioni per verificare se via sia corrispondenza con precedenti episodi avvenuti nella zona.