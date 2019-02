Nel cuore di Torino una giornata sull’Europa per i giovani e gli imprenditori

Mercoledì 27 febbraio lo storico Istituto Tecnico Commerciale Germano Sommeiller di Torino, conosciuto per essere collegato a vicende sociopolitiche e personaggi di rilievo della Storia del nostro Paese tra cui il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, Vilfredo Pareto, Giuseppe Saragat e molti altri, ospiterà una intera giornata sull’Europa.

E questa volta Torino diventa il palcoscenico di questa interessante iniziativa di livello internazionale che si apre la mattina con un evento per gli studenti dell’Istituto Sommeiller e termina in serata con un’iniziativa per gli imprenditori.

L’iniziativa è stata voluta e promossa dall’On. Danilo Oscar Lancini, Deputato al Palamento Europeo con competenza per le Commissioni Commercio Internazionale (INTA) ed Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare (ENVI). L’On. Lancini, originario di Adro paese della Franciacorta dove è stato Sindaco per due mandati consecutivi, impegnato da sempre nella promozione del territorio e del made in Italy, è molto sensibile anche alle esigenze dei più giovani che, come giustamente è solito affermare, “sono il futuro del nostro Paese”. La giornata-evento sarà possibile grazie all’ospitalità ed alla collaborazione del Preside Giovanni Paciariello.

L’evento del mattino per gli studenti I giovani di oggi nell’Europa di domani sarà incentrato sulle opportunità dell’Unione Europea per i giovani con focus sul programma Erasmus+: il programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Si vuole offrire un’opportunità concreta agli studenti che vogliono saperne di più in merito alle politiche ed agli strumenti finanziari che l’Unione Europea mette a disposizione per i giovani.

Dopo un lunch con gli studenti del Sommeiller l’Onorevole Lancini, in una sezione apposita della giornata intitolata Caffè con l’Europa, incontrerà alcuni imprenditori del territorio, insieme a rappresentanti dell’Unione Industriale e dell’Associazione delle Piccole e Medie imprese di Torino, per fornire supporto in merito ad esigenze legate al commercio con l’estero ed ai fondi Europei.

L’evento della serata per gli imprenditori dal titolo Torino’s Business: andata e ritorno per l’Europa inizierà alle ore 18,00 ed intende profilarsi come un’occasione di approfondimenti per gli imprenditori in merito all’ apertura dei mercati esteri ed ai finanziamenti europei per le imprese, purtroppo molto poco utilizzati nel nostri Paese.

Nel panel dei relatori vi sono rappresentanti dell’Unione Industriale di Torino, dell’Ufficio Enterprise Network presso la Camera di Commercio e dell’Associazione delle Piccole e Medie Imprese di Torino (API). Tra gli invitati: imprenditori locali, rappresentanti di consorzi, associazioni di categoria.

A chiusura del convegno i partecipanti saranno ospiti dell’Onorevole Lancini ad un aperidinner.