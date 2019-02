Tav, il fronte del Sì affila le armi in Consiglio regionale

In Consiglio regionale (e non solo) il fronte del Sì alla Tav sta affilando le armi.

“Nel rivendicare la primogenitura della proposta di una consultazione popolare sula Tav – ha dichiarato il Consigliere regionale Roberto Ravello – non possiamo non evidenziare come l’idea del Presidente Chiamparino sembri una boutade di stampo elettorale. Il centro-destra – prosegue Ravello - è da sempre favorevole allo sviluppo sostenibile, al lavoro, alla tutela dell’ambiente, contro le ideologie del partito del no a prescindere".

"La stessa coerenza non la vediamo nelle forze che sostengono Chiamparino, che nel tempo ed ancora oggi vedono esponenti con posizioni ambigue in tema di grandi opere, amministratori, sindaci, presidenti di comunità montane che per anni hanno manifestato le loro posizioni contrarie alla Tav. In questo tira e molla di grande preoccupazione per il futuro del Piemonte - conclude il Consigliere Ravello - il tentativo del centrosinistra di lanciare una consultazione elettorale in questo momento è un becero e disperato tentativo di recuperare consensi”.