Agilent technologies e Università, compagni di banco per fare progressi insieme nei prossimi tre anni [FOTO]

Un orizzonte di 3-5 anni all'interno del quale Università di Torino e Agilent Technologies Italia, società del Gruppo multinazionale Agilent di Santa Clara con sede a Leini, cercheranno strade da percorrere insieme dal punto di vista della ricerca e dell'alta formazione.

Quella alle porte di Torino è l'unica sede produttiva in Italia per una realtà che spazia dagli USA all'Australia, passando per il Giappone per un totale di circa 100 Paesi. Una storia nata da uno spin off di Hewlett Packard verso la fine dello scorso millennio e che ora si occupa di laboratori per la ricerca scientifica (soprattutto diagnostica, per esempio nella lotta al cancro) e che nei primi anni del Duemila ha acquisito la Varian, arrivando alla struttura attuale. Solo la Vacuum division conta nel mondo 400 dipendenti, dei quali 250 nella sede torinese.