Domani a Moncalieri la presentazione della Guida 2019 dei “Ristoranti della Tavolozza”

Come tradizione, la presentazione della guida dei Ristoranti della Tavolozza per la zona di Torino avverrà venerdì 12 Aprile alle ore 18 presso i locali della Famija Moncalereisa di Moncalieri, in via Alfieri 40.

Alla presentazione, insieme ai componenti dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, il presidente Claudio Porchia e il suo vice Roberto Pisani, interverrà Bruno Gambarotta. Anche quest’anno la manifestazione sarà allietata dal coro degli Alpini di Cavoretto per sottolineare il clima di Piemontesità dell'evento. È prevista inoltre la partecipazione e presentazione dei Cuochi dei locali inseriti in Guida, che offriranno ai partecipanti assaggi della specialità gastronomiche ed enologiche. Sarà presente la Cioccolateria Ziccat di Torino che illustrerà la storia del cioccolato sviluppatasi nel tempo in Piemonte offrendo assaggi dei suoi rinomati prodotti e l'Azienda vinicola La Fusina di Dogliani offrirà ai presenti un brindisi con i tipici e tradizionali vini Piemontesi.

La Guida dei “Ristoranti della Tavolozza” taglia così il traguardo della quinta edizione e si presenta con un numero ancora maggiore di ristoranti confermando la scelta dei testi in tre lingue, che ha registrato un grande successo fra i turisti stranieri. Uno strumento importante per quanti, non solo italiani, vogliono scoprire una cucina regionale autentica, dove la tradizione è la protagonista. Una pubblicazione Indispensabile per scoprire locali accoglienti, dove è possibile mangiare bene, ma anche per conoscere un territorio, la sua cultura, la sua tradizione e i suoi personaggi. Locali, che utilizzano prodotti tutelati e garantiti, insieme ad un’accoglienza certificata dall’adozione del Decalogo della Tavolozza, che garantisce al cliente un’ospitalità da ricordare e da raccontare. Come tradizione nella guida non si trovano voti o punteggi perché si vuole offrire ai lettori un orientamento nell’infinità delle proposte gastronomiche e suggerire un itinerario originale per la scoperta di gusti e sapori. Per ogni locale sono indicate le informazioni classiche, sui giorni di chiusura, numeri di telefono, prezzi medi dei menù e siti internet e, quando possibile, il nome dei proprietari e dei collaboratori, di cucina e di sala, i veri attori protagonisti, che animano e rendono vivo e accogliente un locale. Sono stati confermati i simboli della presenza di menù vegetariani, di spazi dedicati ai bambini, e quelli che dedicano particolare attenzione alle famiglie, il WiFi, quando presente. Anche questa nuova edizione è il frutto del lavoro di una decina di collaboratori, fra giornalisti, cuochi nel tempo libero e addetti ai lavori, tutti volontari che hanno creduto nel progetto e la cui preziosa collaborazione è stata fondamentale.

