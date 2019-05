Il 13 aprile Roberto Rosso inaugura "Trino Sacra"

S’intitola ‘Trino sacra – Percorsi di fede tra storia e tradizione’, la grande kermesse che fa il suo debutto ufficiale Sabato 13 Aprile 2019 a Trino (provincia di Vercelli), come preziosa premessa alla celebrazione della Domenica delle Palme, anticamera della Pasqua cristiana, e che vedrà anche l’attesa partecipazione delle Confraternite casalesi e alessandrine, in segno di unità nella fede e nei nobili intenti legati alla promozione delle storiche tradizioni locali che oggi è sempre più importante preservare.



“Dopo il successo della manifestazione del 30 e 31 Marzo scorsi che ha riportato in scena per le vie della città momenti cruciali della vita militare e civile nel Risorgimento Italiano di cui Trino all’epoca fu indiscussa protagonista, come Amministrazione Comunale proseguiamo decisi nel cammino intrapreso con un’altra iniziativa che accende invece i riflettori su un altro tratto peculiare della nostra storia: quello legato alle Confraternite, preziosi poli aggregativi e sociali da secoli lontani fino a oggi di cui andiamo fieri”, dichiara soddisfatto il Sindaco Daniele Pane, che aggiunge: “Un patrimonio prezioso, arricchito per l’occasione anche dalla partecipazione di altre confraternite piemontesi provenienti dal Biellese, Monferrato Casalese e Vercellese con cui condividere un momento di riflessione, convivialità e festa e che siamo lieti di accogliere”.