Dal degrado a una nuova vita per l’ex Ameba: un’associazione di biker prenderà in gestione la struttura abbandonata

Dall’abbandono alla rinascita, dall’incuria e il degrado a una nuova vita. Torna a splendere il sole sul Parco delle Vallette: l’ex Ameba, struttura simile a una pagoda ormai abbandonata da anni, è stata assegnata in concessione a un’associazione sportiva dilettantistica di biker, l'associazione DCR- club di motociclisti. Lo spazio, chiuso da troppo tempo e diventato nel corso del tempo rifugio di senza tetto e disperati, diventerà quindi un circolo ricreativo per motociclisti.

Tra le iniziative che l’associazione si è proposta di organizzare vi sono corsi di guida sicura e momenti di beneficienza. Quel che è certo è che la concessione per quattro anni ai biker torinesi dell’ex Ameba, consentirà di far rivivere una zona dimenticata da molto tempo. Non un intervento spot ma un vero e proprio disegno che mira, con la riqualificazione della vicina ex bocciofila per mano dell’associazione Quinto Polo, a riportare agli antichi fasti tutta la zona del Parco delle Vallette e di via Gladioli.