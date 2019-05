Forza Italia, eletti cinque coordinatori provinciali e il coordinatore di Torino

“Sta volgendo al termine una giornata molto intensa per il nostro partito che ha vissuto un momento congressuale di unità rivolto alla selezione della propria classe dirigente. Oggi i nostri iscritti hanno eletto infatti cinque coordinatori provinciali e il coordinatore di Torino. In provincia di Alessandria a guidare il partito sarà Ugo Cavallera, in quella di Asti Marco Gabusi, in quella di Biella Alberto Fenoglio, nella Granda Fabrizio Paoletti, nel VCO Massimo Manzini e a Torino Davide Balena”. Ad annunciarlo in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo.

“In bocca al lupo a Davide Balena che oggi, con la sua squadra, è stato eletto all’unanimità alla guida di Forza Italia nella Città di Torino. Si tratta di un lavoro gravoso che deve unire passione, responsabilità, generosità per raggiungere i grandi obiettivi del 26 maggio, per il rinnovo del Consiglio regionale piemontese e del Parlamento europeo, ma un impegno che continuerà fino alle prossime elezioni comunali per rimandare all’opposizione i grillini a tenere compagnia ai loro alleati naturali, le sinistre. Ora tutti noi dobbiamo mettere testa solo per portare Alberto Cirio alla guida della Regione Piemonte, dobbiamo lavorare a testa bassa per ridare dignità alla nostra regione”. Ad affermarlo in una nota i deputati Paolo Zangrillo e Roberto Rosso, rispettivamente coordinaotre regionale e vicecoordinatore di Forza Italia in Piemonte alla presenza di oltre cinquecento persone che hanno partecipato al Congresso per la elezione del coordinatore cittadino.