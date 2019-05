Domani e mercoledì Torino twittata da @Italia

Martedì 16 e mercoledì 17 aprile Torino sarà assoluto protagonista del profilo twitter @italia "The official Twitter for tourism in #Italy. Ideas, inspiration and travel tips for your next holiday in Italy” dell’ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo.

In quei due giorni, il web team di Turismo Torino e Provincia, che gestirà l’account @italia, racconterà al pubblico social che da tutto il mondo segue la chiocciolina (oltre 132 mila followers) le eccellenze della nostra città attraverso immagini, video e caratteri: dai musei, con l’Egizio e il Cinema, alla mostra “Leonardo a Torino. Disegnare il futuro”, a Torino Capitale del Gusto, passando per i portici, le Residenze Reali e la Sindone.

I contenuti dei tweet saranno tradotti in 8 lingue dalle varie sedi estere di ENIT (presenti a Madrid, Mosca, Vienna, Londra, Parigi, Buenos Aires, Francoforte, Seoul, Tokyo, Sydney, New York con Toronto) e pubblicati anche sui loro profili per cui la risonanza sarà di respiro internazionale.

L'attività rientra nel progetto Twitter plurale, avviato da ENIT in collaborazione con le Regioni nel 2016 e allargato alle città d'arte lo scorso ottobre con la partecipazione di Genovamorethanthis.

Il take over è stato annunciato con il tweet:

#Torino must be discovered step by step strolling along its streets and piazzas; mostly, it has to be lived, for a weekend or for more days. From April 16 to 17 as @turismotorino we will tell you things “to see”, “to do”, “to taste” and “to know”. Here’s our Torino #lamiatorino

Attraverso l’account @italia, l’ATL avrà la possibilità non solo di pubblicare ma anche di interagire direttamente con la community di @italia, proponendo link al nostro sito e rispondendo ad eventuali domande.

Come sottolinea Daniela Broglio, Direttore di Turismo Torino e Provincia “Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’opportunità che ci è stata data dall’ENIT e che ci permette di raggiungere, in pochi caratteri, una vasta platea di utenti da tutto il mondo. Non potevamo che scegliere la due giorni del 16 e 17 aprile per proseguire nella promozione della mostra “Leonardo a Torino. Disegnare il futuro” – per la quale abbiamo elaborato un piano di comunicazione – che apre ai visitatori martedì; l’occasione inoltre per raccontare di Torino Capitale del Gusto e del patrimonio storico-culturale che ci caratterizza”.

Infine, per i giorni del take over, anche la testata del profilo di @italia sarà a tema Torino.