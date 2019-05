Böer sul podio dell’Orchestra e Coro del Regio dirige l’oratorio Elias di Felix Mendelssohn-Bartholdy

Giovedì 18 aprile, alle ore 20.30, il maestro Roland Böer, alla guida dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio, dirige l’oratorio Elias, per soli, coro e orchestra op.70, di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Le numerose e impegnative parti solistiche vedono un novero di interpreti di rilievo del repertorio concertistico e sacro: Celine Byrne (soprano), Marina Comparato (contralto), Carlo Allemano (tenore), Adrian Eröd (basso). Completano il cast: Maria de Lourdes Rodrigues Martins, Roberta Garelli, Matteo Pavlica, Enrico Bava e Valentina Escobar. Il coro è istruito da Andrea Secchi.

Biglietti ancora disponibili. Interi: Primo settore € 29; Secondo settore € 25; Terzo settore € 22. Ridotti: € 25, 23, 20 (riservati agli over 65 e agli abbonati alla Stagione d’Opera e di Balletto 2018-2019). Per gli under 16 l’ingresso è gratuito e per gli accompagnatori adulti è previsto un biglietto a € 20 (i posti riservati a questa iniziativa sono limitati). Per gli under 18 e per i giovani che rientrano nella 18app, i biglietti, per qualsiasi settore, costano solo € 10: un vero e proprio invito al concerto riservato ai più giovani.

