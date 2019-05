Immagina cosa può fare il tuo 5 x mille: sostieni Imagine To Help

IMAGINE TO HELP nasce con lo scopo di contribuire al superamento delle condizioni di povertà e disagio sociale nel mondo ed opera sia a livello nazionale che internazionale nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, formazione e tutela dei diritti civili. La Onlus rivolge le proprie attività a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a componenti di collettività estere. Imagine To Help lavora per la costruzione di un mondo in cui la diversità sia considerata un valore e un’opportunità di crescita, ed in cui tutti abbiano accesso ad uguali diritti e opportunità.

IN AMBITO INTERNAZIONALE: Sin dalla sua fondazione svolge interventi di cooperazione internazionale in Kenya, a sostegno delle fasce più deboli appartenenti alla popolazione Maasai attraverso azioni mirate allo sviluppo economico, sociale ed ambientale. In particolare si è specializzata nel settore della distribuzione di acqua potabile, riuscendo a raggiungere, attraverso i propri interventi, una popolazione beneficiaria di circa 4000 persone. Sempre in Paesi in Via di Sviluppo, ha realizzato inoltre programmi legati all’accesso alle cure sanitarie, con azioni di prevenzione e cura delle malattie infettive nelle aree rurali, al diritto all’educazione, garantendo l’accesso all’istruzione a vari minori in stato di disagio economico-sociale e all’empowerment delle donne.

Guarda il video:

IN AMBITO NAZIONALE: Imagine To Help è particolarmente impegnata nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione a favore di tematiche quali l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità. Con questi obiettivi organizza incontri culturali, convegni, incontri e corsi di formazione in collaborazione con Enti Pubblici, Enti del Terzo Settore e Istituzioni Scolastiche. In particolare, svolge attività di laboratorio e progettazione rivolte a studenti appartenenti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Agli alunni delle scuole primarie propone racconti, immagini, testimonianze tratti dalla propria esperienza in Paesi in Via di Sviluppo, con la realizzazione di attività di gemellaggio con scuole primarie in Kenya.

Agli studenti delle secondarie di primo e di secondo grado propone progetti di Alternanza scuola- lavoro attraverso cui stimolare capacità e competenze tecniche da applicare nel campo della solidarietà sociale.

Imagine To Help è inoltre al fianco degli anziani e dei disabili tramite attività di agricoltura sociale, realizzate con il supporto di Enti pubblici, ed estese a tutta la collettività.

