Perché l'ossessione dei Millennial con gli appuntamenti online sta cambiando tutto

Ho trascorso tutta la scorsa estate a frequentare persone a me completamente sconosciute. In modo nel del tutto casuale però. Ho visto tanti profili, selezionato, chiacchierato e accettato di prendere un drink con molti di essi. I miei amici mi prendono in giro perché ho selezionato sempre lo stesso tipo di persone: medici, forse perché anche io un tempo volevo diventarne uno.

Ho incontrato tanti nuovi ragazzi che non avrei mai incontrato altrimenti, grazie alle mie app di matchmaking. Con l'avanzare dell'era della tecnologia e gli appuntamenti online, molti di noi cosiddetti Millennial danno per scontato quanto sia facile accedere ad altri single e quanto relativamente nuovo sia questo fenomeno. Secondo un recente studio pubblicato a ottobre, gli appuntamenti online stanno scuotendo la società in modo profondo, anche se la sua ascesa è diventata qualcosa che la nostra generazione ha iniziato a dare per scontata.

Eppure, per quanto siano comuni gli appuntamenti online, c'è ancora chi si chiede se gli appuntamenti online siano un metodo efficace per allacciare una relazione a lungo termine. Le affermazioni sulla superiorità della rete online nella creazione di coppie incredibili sono state inconcludenti nel migliore dei casi.

Avere così tante opzioni romantiche può portare a una sovrabbondanza durante la scelta; per lo psicologo Barry Schwartz, alcune opzioni aumentano la nostra felicità, ma troppe possono avere l'effetto opposto. Negli appuntamenti online, devi scorrere centinaia di foto, leggere ciascun profilo, chattare online, creare un appuntamento e andare ad uno di questi, fino a ripetere il processo più e più vole per trovare la propria corrispondenza "chimica".

Sì. È laborioso. Possono essere necessari molti appuntamenti per produrre un "forse". Ciò ha portato alcuni "dater" a impostare più appuntamenti in una settimana. O a volte, incontri maratona possono aver luogo in una notte sola. Ricordo una persona con cui ho parlato tempo fa, che ha spiegato come un venerdì sera sia passato dall'happy hour alla cena per un bicchierino con tre donne diverse. È difficile assaporare ogni appuntamento quando ne hai così tanti, cercando di determinare il tuo effettivo livello di interesse in una persona. Devi trovare una strategia di lavoro per la tua personalità, che può richiedere alcuni tentativi. Inoltre, se l'app non è gratuita, mettere in piedi un appuntamento può essere già abbastanza costoso.

Detto questo, le app per organizzare appuntamenti online non sono poi così male. Anzi! Queste nuove tecnologie possono davvero espandere il nostro mondo. In qualche modo, gli appuntamenti online stanno sostituendo i metodi tradizionali di incontrare un partner, come amici e familiari. Mentre le aree metropolitane possono ancora avere un'animata vita notturna, questo non accade nei sobborghi. Il che significa, che programmi come Tinder diventano fondamentali per incontrare un'anima gemella che altrimenti, non si sarebbe mai incontrata in tutta la vita.

Usando le app per appuntamenti online, aumenti notevolmente anche il tuo pool di potenziali partner. Proprio come i filtravo gli uomini per categoria "medicina", ognuno può filtrare il proprio partner a seconda dei propri gusti personali. Queste app, oltre all'aumento delle donne istruite e la forza lavoro, ha portato ad un aumento di accoppiamenti assortiti, alias coppie che si formano con un partner che è piuttosto simile a te in una varietà di modi che vanno oltre il superficiale.

Gli appuntamenti online hanno praticamente fatto saltare in aria tutti i nostri social network preferiti, nel senso positivo. Se si incontra un potenziale partner online, è molto più probabile incontrarsi con un estraneo completo. E quando una coppia si forma tramite questo metodo basato sulla tecnologia, stai disegnando un nuovo legame che prima non esisteva, modificando così completamente la struttura del tuo social network.

Per questo, i ricercatori analizzano l'aumento del matrimonio interrazziale per dimostrare il loro punto di vista secondo cui gli appuntamenti online stanno completamente scuotendo i legami sociali. Non avevo davvero fatto il punto su questi risultati IRL, prima di esaminare questa ricerca, ho guardato intorno alla mia cerchia sociale per prove suggestive; dei miei quattro amici più cari, due di loro sono in accoppiamenti interrazziali. Non può essere un caso!

Ci sono altre potenziali ragioni per un aumento di questi accoppiamenti, a parte il dating online, ma non le modifiche di questo tipo, dicono gli autori dello studio; vediamo picchi nelle relazioni interrazziali subito dopo ogni boom di appuntamenti online. Il salto più recente è stato nel 2014, poco più di un anno dopo il debutto di Tinder.

Oggi è praticamente la normalità uscire con tipi diversi, di cui non si era nemmeno a conoscenza della loro esistenza 24 ore prima. Questo ha anche aumentato il rischio di appuntamenti "pericolosi", per cui è sempre bene fare attenzione con chi si esce, sia esso un completo sconosciuto o una persona con cui si chatta da anni ogni giorno.