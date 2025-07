Otto milioni da Crt al Piemonte nel nome di cultura, sociale e formazione: siglato il patto al grattacielo [VIDEO]

Un patto tra una fondazione bancaria e un ente regionale. Nel nome di cultura, politiche sociale e formazione. Uno stanziamento di 8 milioni per il biennio 2025-2026 per finanziare i bandi della cultura, supportare ricorrenze specifiche, come i duecento anni della morte di Santorre di Santa Rosa, e intervenire in ambiti strategici sull’inclusione sociale e delle attività educative.