"Non toglieteci la dignità, non chiudete Pulcimania": presidio degli operatori davanti al Comune di Torino

"Non toglieteci la dignità." È questo il cartellone che portano appesi al collo la cinquantina di ambulanti e frequentatori di Pulcimania in presidio questa mattina davanti al Comune di Torino, per protestare contro la decisione dell"Amministrazione di chiudere il mercatino dell'usato di via Sansovino 265. Palazzo Civico ha adottato questa misura dopo che la polizia municipale ha riscontrato una lunga lista di irregolarità burocratiche nello spazio di Torino Nord.