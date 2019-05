Amiat, boom di lavoratori dichiarati inabili. Rosso (FdI): "Come è possibile? Appendino risponda"

Nei prossimi giorni, intanto, è annunciato anche un esposto in procura. "Non per condannare qualcuno - spiegano i promotori di questa iniziativa - ma per permettere a chi ne ha il potere e i mezzi di fare luce su questa situazione".

"La sinistra prima e i cinque stelle poi da sempre dicono di voler tenere pubbliche certe realtà per avere maggiori garanzie per la collettività - incalza Rosso - e poi non si accorgono di una condizione di questo genere come Amiat? Aspettiamo risposte da Appendino e Unia, sperando che non ci siano nuovi rinvii come già successo in questi giorni".