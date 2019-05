“I residenti di via Boston e via Gorizia chiamano per via dei nomadi”

Diversi furgoni stazionano in via Boston: interviene CasaPound con un sopralluogo insieme ai residenti.



“Ci hanno chiamato perchè hanno paura che la situazione degeneri nel degrado più totale”: a parlare è Euclide Rigato, responsabile di CasaPound per la circoscrizione 2, che prosegue: “Oggi siamo qui perchè crediamo che i timori dei residenti di via Boston angolo via Gorizia siano fondati. Abbiamo visto quello che succede quando i nomadi stazionano per un periodo in una zona di Torino: furti, degrado, sporcizia. Queste persone, purtroppo, vivono così e non possono essere i cittadini a pagarne le conseguenze. Qui vicino ci sono un asilo, dei giardinetti pubblici e l’oratorio della parrocchia del Santo Natale: questa zona deve rimanere tranquilla e vivibile, non l’ennesimo ghetto”.