Pasqua e Pasquetta a Torino e provincia: ecco tutti i musei e le mostre aperti

Sarà un ricco weekend di cultura, a Torino e dintorni. Cittadini e visitatori avranno solo l'imbarazzo della scelta, in mezzo alla vastissima offerta museale nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Tante le aperture straordinarie che potranno avvicinare il pubblico alla scoperta delle principali mostre attualmente in corso, alcune inaugurate da pochissimo.

Come non citare, innanzitutto, "Leonardo Da Vinci. Disegnare il futuro", prestigioso allestimento a Palazzo Reale in occasione del cinquecentenario dalla morte dell'artista rinascimentale. Domenica 21 e lunedì 22 aprile i Musei Reali resteranno infatti aperti dalle 9 alle 18.

Imperdibili anche le splendide mostre a Palazzo Madama, che osserverà l'orario 10-18 nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Oltre al grande ritorno del fotografo Steve McCurry a Torino con la mostra tematica "Leggere", in questi giorni i visitatori potranno anche ammirare quattro sculture provenienti dalla facciata originale di Notre-Dame, ospitate nelle Sale Patatine del palazzo (mostra oggi offerta gratuitamente dalla Fondazione Torino Musei in segno di vicinanza a Parigi).

La GAM di Torino presenta poi la grande mostra "Giorgio de Chirico. Ritorno al Futuro, Neometafisica e Arte Contemporanea", un dialogo tra la pittura neometafisica dell'artista e le generazioni che, dagli anni Sessanta in poi, si sono ispirate alla sua opera. L'orario di visita nei giorni di Pasqua e Pasquetta sarà 10-18.

Attrazione d'eccellenza per i turisti in visita a Torino, il Museo Egizio, facendo fronte all'ingente numero di ingressi previsti, prolungherà l'orario di apertura dalle 9 alle 21, proponendo visite guidate speciali e tante attività per le famiglie.

Lo stesso vale per il Museo del Cinema, che sarà regolarmente aperto (ore 9-20) e non effettuerà giorni di chiusura. Oltre alla collezione permanente, sarà possibile visitare fino al 20 maggio 2019 anche la grande mostra "Gulp! Goal! Ciak!" dedicata al rapporto fra cinema e fumetto.

Appuntamento imprescindibile per gli appassionati del settore, il Mauto - Museo dell'automobile di Torino resterà aperto domenica 21 e sabato 22 aprile dalle 10 alle 19, offrendo anche ai bambini la possibilità di partecipare a un laboratorio didattico e creativo, nel giorno di Pasqua, dalle 15 alle 16.30.

La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli aprirà domenica e lunedì in orario 10-19. Nella giornata di Pasqua è in programma, alle 11, la visita guidata alla mostra "Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti fra anatomia e architettura". A Pasquetta invece, il laboratorio "Il disegno prima di tutto", dove si indagherà il disegno dal punto di vista pratico, con un'attenzione particolare ai pittori del Rinascimento.

Infine, gli amanti dell'arte orientale avranno di che nutrirsi al MAO, aperto domenica dalle 11 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 18, con le mostre "Goccia a goccia dal cielo cade la vita", che affronta il rapporto tra acqua e arte nell'Islam, e "Safar. Viaggio in Medio Oriente. Vive appese a un filo", con le fotografie di Farian Sabahi.

Spostandosi in provincia, il lungo weekend pasquale favorirà certamente le "gite fuori porta". E allora come non approfittare dell'apertura della Reggia di Venaria e del Castello della Mandria, tutti i giorni dalle ore 9 alle 18.30. Sono qui visitabili le mostre "Easy Rider" e "Art Nouveau", appena inaugurata, che restano aperte fino alle 19.30.

Infine, il Castello di Rivoli - Museo d'arte contemporanea garantirà l'accesso al pubblico dalle 10 alle 19 nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.