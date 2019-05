Elezioni regionali: la madamin Giovanna Giordano si candida con Chiamparino

Ci sará anche Giovanna Giordano, una delle madamin del movimento Si Tav, a sostenere la candidatura di Sergio Chiamparino alla presidenza della Regione Piemonte. Il suo nome è stato inserito nel listino del presidente "Chiamparino per il Piemonte del Si", che vede come capogruppo Mario Giaccone. "Proveró a tradurre in modo concreto l'impegno che in questi ultimi mesi abbiamo portato avanti, ci sono istanze che interessano tutti i cittadini, sia a destra che a sinistra, e la Tav è una di queste. Noi piemontesi non ci allarmiamo per nulla, abbiamo sempre dato per certa la realizzazione dell'opera, ma quando il governo ha cominciato a tentennare siamo scese in piazza. Poi proclamare Torino cittâ No Tav è una cosa che non si puó davvero sentire".