"Le trappole dell'anima" al Salone con la voce dei gemelli Weasley di Harry Potter

Come attore ha recitato in tantissimi film e serie tv tra cui "Incantesimo" (terza e quarta serie), "King Arthur" nel ruolo di Alecto, "Ricomincio da me", "Provaci ancora Prof!, "Questa è la mia terra", "Chiara e Francesco", "Il sangue e la rosa", "Puccini". Una carriera impressionante per un ragazzo della sua età, che lo porta ad approdare anche nel cast di "Un Medico in famiglia 10", nel 2016, nei panni del cantante Geko. Ed è proprio qui che si lancia anche nel mondo della musica con il suo singolo "Liberi senza età", sigla della serie tv più amata dagli italiani. Un ruolo che non è capitato così per caso, perchè l'attore trentaquattrenne non ha mai nascosto la sua passione per il rap. Infatti con il suo alias EL.DI.EI, iniziali del suo nome in inglese, i primi giorni di marzo di quest'anno scala la classifica con "Lontana", un brano autobiografico.