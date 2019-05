Primo maggio: in piazza Cln la manifestazione "separata" del Partito Comunista

Diversamente dal tradizionale corteo istituzionale, anche quest'anno il Partito Comunista e il FGC promuovono la loro iniziativa "separata". Il comizio avrà luogo in Piazza CLN, alle 9, e sarà chiuso dal segretario Marco Rizzo.

« Da anni, a Torino, la celebrazione del 1 Maggio si è trasformata in una sfilata che poco ha a che vedere con il senso reale della festa » - afferma Maurizio Calliano, segretario regionale del Partito Comunista - « La manifestazione è stata sfruttata per la visibilità di sindacati e partiti politici sempre più distanti dal mondo del lavoro. Infatti, sempre meno lavoratori partecipano a questo appuntamento. In un momento storico in cui le lavoratrici e i lavoratori sono sempre più attaccati sul piano dei diritti sociali e perdono il loro protagonismo nelle rivendicazioni sociali, in un paese in cui le morti sul lavoro non fanno notizia, in cui conti qualcosa se hai i soldi per consumare oppure non esisti, noi Comunisti rimettiamo al centro della lotta i lavoratori».