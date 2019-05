Bosconero, tutto pronto per la Mostra dell'artigianato e degli antichi mestieri

La domenica sarà dedicata al mettere in evidenza l'attenzione del paese per la manualità. Oltre duecento espositori riempiranno le vie del paese mettendo in mostra le eccellenze artigiane piemontesi e non solo. Quest'anno il mare incontrerà la terra... tradizioni che s'incontrano e si uniscono per creare qualcosa di nuovo: una grande scultura di sabbia sulla piazza principale si mescolerà con le tante sculture in legno realizzate da una decina di scuole del territorio. Muratori si daranno battaglia per realizzare in loco manufatti di ogni genere, tutti speciali nella loro unicità. Tra tutti i visitatori verrà estratto un weekend fuori porta e per premiare la manualità ci sarà il concorso “Cometto Teresa” che premierà il miglior manufatto con 500 euro e una lampada da lavoro portatile. Il secondo classificato avrà 100 euro e strumenti di lavoro mentre gli hobbisti verranno premiati (primo e secondo posto) con strumenti di lavoro.