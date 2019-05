Guerrilla gardening con i libri: a maggio sboccia la poesia nel giardino di via Campana

Spargere la poesia nel quartiere di San Salvario a partire dal giardino di via Campana 32: è questo l’obiettivo della rassegna culturale "Semi di bellezza" ideata dalle Donne per la difesa della società civile, che per tutto il mese di maggio animeranno lo spazio verde – inserito in uno dei progetti vincitori del bando CoCity – attraverso incontri settimanali a tema letterario. Reduce dal successo delle edizioni precedenti, anche quest'anno il ciclo di letture si inserisce nel pieno della primavera anticipando il tradizionale appuntamento di "San Salvario ha un cuore verde", festa florovivaistica in corso Marconi, il prossimo 8 giugno.

Si comincia giovedì 2 maggio, dalle ore 17, con “Un comune sentire”, riflessione en plein air attorno alla poesia europea e il rispetto per l’ambiente, con letture e accompagnamento musicale a cura di Giulio Paternoster. “È la riscoperta – spiegano le organizzatrici – dell’esigenza fondamentale dell’uomo di rapportarsi con la Natura per trovare in essa il senso dell’esistenza. Un sentimento che non appartiene né a un tempo, né a un luogo in particolare, ma travalica tempi e luoghi in tutta la nostra storia letteraria. Oggi la natura ha dovuto cedere il passo alla cementificazione e l’intervento insensato dell’uomo ha fatto perdere a noi stessi la centralità dell’universo: il compito del poeta è quello di riportarci a quell’intimo legame che unisce l’uomo al mondo in posizione di parità di attenzione e rispetto”.

Il calendario delle iniziative prosegue il 9 maggio con la presentazione del libro Poesie creaturali di Tiziano Fratus, a cura di Maria Luisa Dodero, inserito nel programma di Salone Off; il 16 spazio, invece, alla poesia anglo-americana, con interventi di Claire Gardner e Cecilia Montaruli; il 23 sarà protagonista la poesia iberica con “¡Bientenido primavera!”, per concludere il 30 con una serie di letture di radice est europea curate da Vesna Scepanovic.

La manifestazione è patrocinata dalla Circoscrizione 8.