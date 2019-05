A Casa Garibaldi vince la collaborazione: “Ci aiutiamo a vicenda. Non servono grossi fondi per fare attività”

È iniziata il 23 aprile la nuova avventura di +Sport8 a San Salvario. Dopo aver vinto il bando – pubblicato dalla Circoscrizione 8 lo scorso giugno – come capofila per la nuova gestione del Circolo Garibaldi, l’associazione ha ufficialmente dato il via ai lavori all’interno della struttura di via Pietro Giuria 56. “Sono giornate intense – ammette il presidente Carlo Femiani –; ora ci stiamo dedicando soprattutto alla pulizia dei locali, mentre da metà maggio a luglio ci occuperemo della ristrutturazione della parte commerciale, con il bar e il ristorante”.

L’intento, dichiarato fin da subito, è quello di mantenere l’identità originaria del luogo – che, da storico circolo della sinistra torinese, cambierà tuttavia nome in “Casa Garibaldi" –, ma renderlo fruibile a tutti gli abitanti del quartiere, facendolo diventare un punto d’incontro tra giovani e anziani in cerca di benessere, intrattenimento, sport, cultura.

Intanto, dal 10 giugno partirà l’Estate Ragazzi, e si prevede di mettere già in funzione la sala danza e il salone più grande per qualche laboratorio. “Così i genitori entrano nell’ottica di un utilizzo multiplo dei nostri spazi”, spiega Femiani. Ma sarà con l’inizio di settembre che prenderà realmente corpo l’attività dell’associazione, grazie all’avvio dei corsi di danza, yoga e ginnastica dolce fino a maggio 2020. “Questo primo step – aggiunge il presidente – lo stiamo facendo solo con le nostre forze, mentre per interventi successivi ci verranno incontro gli introiti dei diversi laboratori proposti”.

Ma non solo. L’impegno di +Sport8 è anche rivolto al sociale. Nel pomeriggio, infatti, i ragazzi delle scuole medie del quartiere potranno usufruire di un’aula studio dopo aver pranzato nei locali della Casa, magari sfruttando un apposito percorso di “piedibus” per spostarsi in autonomia. Ad aiutarli nei compiti saranno gli universitari. “Nel piano superiore vorremmo allestire uno spazio riservato agli studenti, chiedendo loro di darci una mano nell’assistenza pomeridiana ai ragazzi più piccoli”, spiega Femiani. “Avvertiamo una forte esigenza, a San Salvario, di servizi del genere per le famiglie più in difficoltà nel conciliare lavoro e scuola”.

Infine, anche la musica troverà dimora a Casa Garibaldi. In apposite serate, infatti, le band emergenti del quartiere, che magari non riescono a suonare in giro per locali e farsi un nome, avranno la possibilità di esibirsi gratuitamente nella sala polivalente.

“Tutto quello che facciamo – conclude Femiani – vuole essere una messa a disposizione di tempo e spazi per gli abitanti di ogni età. E anche tra le attuali cinque associazioni che partecipano al progetto prevale lo spirito di collaborazione. Ciascuna offre le proprie competenze alle altre, in un’ottica di scambio solidale. E di nuove se ne aggiungeranno strada facendo. Questo per dimostrare che, anche senza chiedere risorse economiche all’esterno, ognuno può mettersi in gioco e dare forma ad attività belle, utili e ricreative”.