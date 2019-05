Legge Fornero e Quota 100, il Comune riorganizza il personale: cambiamenti radicali entro il 2021

La rincorsa della Giunta Appendino nel far quadrare il bilancio è cosa risaputa: tra dismissioni immobiliari, recupero crediti e taglio del personale, l’amministrazione prosegue in quella che può essere definita una vera e propria riorganizzazione della macchina comunale. Nel bilancio previsionale 2019 presentato dall’assessore al Bilancio Sergio Rolando, una delle voci più delicate da affrontare è senza dubbio quella relativa al personale del Comune di Torino. Tra legge Fornero (960 persone) e Quota 100 (612 persone), 1572 dipendenti potrebbero andare in pensione nei prossimi tre anni e, dovendo necessariamente avere a che fare con i conti, solamente il 25% di loro verrà sostituito con nuove assunzioni. Dati alla mano, entro tre anni il Comune di Torino potrebbe perdere 1572 unità a fronte di 443 nuove assunzioni (di cui 84 in categoria protetta), per un saldo finale di 1129 dipendenti in meno rispetto alla condizione attuale.

Ed è proprio questo saldo negativo a preoccupare, e non poco, la Giunta Appendino: tra maestre, vigili, educatori e impiegati, il rischio è che al netto di una situazione più snella a bilancio, a risentirne siano inevitabilmente i servizi. Per questo motivo, per cercare di non dare il colpo di grazia a servizi essenziali e non, un’ipotesi paventata da Rolando è quella di proporre a determinate figure professionali di proseguire il servizio con contratti a tempo determinato. Un’opzione, quest’ultima, possibile con la legge Fornero, che lascia ai singoli comuni la discrezionalità nel proporre o meno questo tipo d’accordo ai dipendenti. L’altra variabile rimane Quota 100: non è detto, infatti, che tutti e i 612 dipendenti scelgano di andare in pensione, così come non è attualmente noto quale ruolo verrà a mancare.