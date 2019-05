A San Salvaro inaugura la “culla” per bambini e genitori in difficoltà

Riscoprire la solidarietà “della porta accanto” nello spazio accogliente di una culla. È questa l’immagine che dà il nome a uno dei progetti del percorso “Torino Social Factory” finanziato dalla Città di Torino. “Cuqù – la culla del quartiere”, centro per famiglie già attivo da diversi mesi in via Saluzzo 30, si prepara ad accogliere la cittadinanza in una grande festa inaugurale domani, sabato 4 maggio, a partire dalle ore 11.30.

Si tratta di un’esperienza innovativa di welfare di comunità che vede coinvolte l’Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario Onlus, la cooperativa collegnese Atypica, nata nel 1991 e attiva in progetti pedagogici e inclusivi, e l’associazione Il mondo di Joele, fa del sostegno alle mamme con difficoltà economiche da sempre la sua mission.

Le attività proposte da Cuqù si rivolgono in primis a quei nuclei familiari in condizioni di disagio, dai genitori disoccupati agli stranieri non pienamente integrati nel tessuto sociale. Dove la solitudine e l’abbandono rischiano di prendere il sopravvento, ecco che intervengono servizi su misura per ogni esigenza in termini di tempo, spazi, condivisione di problematiche e ricerca di consigli.

Il centro offre infatti un baby parking con orari ampi e flessibili (Tana Cuqù); laboratori creativi e coworking per gli adulti, più una ludoteca (Tana del gioco); sportello ostetrico, sostegno psicologico e counseling ecucativo per mamme e papà in difficoltà.

Inoltre, per le famiglie straniere, è disponibile l’aiuto concreto delle “mamme di quartiere”, che danno informazioni sui servizi del territorio a chi ancora non conosce bene la lingua e non sa come orientarsi.

La giornata di domani prevede, in mattinata, la conferenza inaugurale con la partecipazione della Circoscrizione 8, di Matteo Negrin dell’Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario, Mirella Violato di Atypica e Antonella di Fabio di Il mondo di Joele.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, tanti momenti di gioco con le educatrici, yoga per bambini, teatro, letture e psicomotricità. E, ancora, nel cortile esterno, laboratorio di panificazione, musica e circo per bambini.

Sarà infine l’occasione ideale per conoscere da vicino tutti gli sportelli e gli spazi d’ascolto e dialogo attivi a Cuqù, come i gruppi di parola per figli di genitori separati o l’assistenza dell’associazione L’Altra Riva, dedicata alla prevenzione del disagio relazionale.