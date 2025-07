Nell’ex scuola materna di Mirafiori Sud sorgerà una biblioteca con più di 5mila libri

Aprirà a ottobre la nuova biblioteca di via Negarville 30/8, nel quartiere Mirafiori Sud. Lo spazio di lettura sorgerà all'interno dell'ex scuola materna, chiusa dal 2020: all'interno potrà accogliere fino a cento utenti e avrà una dotazione di oltre 5mila liberi. La struttura è facilmente raggiungibile con le linee bus ed il tram 4

Oltre 5000 volumi

Il Comune, insieme alla Circoscrizione 2, ha studiato un progetto di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell’edificio che ha un piano fuori terra ed un grande giardino. Dopo l'approvazione questa mattina in Giunta della delibera, ora toccherà al Consiglio Comunale dare l'ok per l'apertura del polo bibliotecario.

"Un nuovo servizio che potrà diventare un riferimento culturale per il territorio, offrendo spazi accoglienti e funzionali a sostenere lo sviluppo culturale del quartiere, attualmente privo di un punto lettura dedicato, e l'associazionismo” commenta l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia, che ha lavorato sul progetto insieme alla vicesindaca Michela Favaro.

E-book, quotidiani e riviste

Negli spazi riqualificati sarà possibile consultare anche quotidiani e riviste e non mancherà neppure una postazione digitale dalla quale consultare migliaia di e-book, quotidiani, riviste e risorse multimediali.

Tre le sale a disposizione degli utenti: la prima rivolta ai più giovani con 20 posti a sedere e spazi per attività culturali, una seconda progettata per incontri e conferenze, capace di accogliere 50 persone e attrezzata con un proiettore e una terza destinata alla lettura e allo studio, con 30 posti a disposizione. La nuova sistemazione degli spazi della struttura ha previsto inoltre una zona di circa 100 metri quadrati pensata per incontri ed eventi informali, l'ufficio del bibliotecario insieme a due blocchi di servizi igienici e un deposito.

La spesa per i lavori, iniziati a dicembre 2024 e terminati a maggio di quest’anno, è di circa 40mila euro.

"Il ritorno della Biblioteca di Mirafiori -commenta il presidente della 2 Luca Rolandi - ovvero di un punto lettura all'interno di uno spazio Polivalente culturale e sociale, é fondamentale per il territorio di Mirafiori Sud. Ora si attiverà anche una progettazione condivisa con la cittadinanza e in sintonia con la divisione biblioteche e l'assessorato alla cultura".