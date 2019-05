Rivoli formativa, Bugnone: “Dalle scuole alla formazione professionale, in campo per portare la nostra passione educativa al servizio della città”

“La nostra città può vantare alcune scuole eccellenti, a tutti i livelli, ed esperienze di formazione professionale importanti. Il nostro obiettivo è di valorizzare e migliorare il sistema esistente, mettendo in campo la nostra passione formativa”.

Lo ha dichiarato il candidato sindaco Emanuele Bugnone intervenendo nel corso dell’incontro “Rivoli Formativa”, che si è svolto questa sera nella sede del Partito Democratico di piazza Matteotti.

“Proprio la passione educativa è uno dei tratti che distingue il nostro programma e che vogliamo fortemente caratterizzi la nostra azione – ha dichiarato inoltre -. Una delle nostre proposte è infatti quella di creare le cosiddette classi Primavera, per arricchire l’offerta nei mesi precedenti all'ingresso alla scuola materna con costi più accessibili per le famiglie”.

Un’altra sfida, per quanto riguarda le scuole secondarie, è costituita dalla lotta all’abbandono scolastico: “Per quanto è di nostra competenza, e in raccordo con gli altri livelli amminstrativi, dobbiamo riuscire a intercettare i giovani sfiduciati, per dare loro un’opportunità per costruire un proprio percorso formativo e professionale”.

Come per gli altri punti del programma, infine, un’attenzione particolare è dedicate al coinvolgimento di tutti gli attori della filiera: “Vogliamo che a Rivoli si sviluppi una vera e propria comunità educativa, coinvolgendo le scuole, gli enti le associaizoni attive in questo settore, con l’obiettivo di costruire progetti innovativi e condivisi”.

All’incontro è intervenuta anche Anna Ascani, vicepresidente del Partito Democratico: “Emanuele è la persona giusta per Rivoli, ha una visione di sviluppo per la città e ha un’attenzione giusta a temi fondamentali come l’educazione – ha dichiarato – Educazione e cultura devono essere al centro dei nostril programmi, per contrastare il clima di paura e ignoranza che le forze di governo vogliono imporre al Paese. In questo i Comuni hanno un ruolo fondamentale, nonché eroico visti i tempi di crisi, perché le scuole comunali, a partire dagli asili, sono uno strumento essenziale, non solo per le famiglie, ma per garantire ai bambini il diritto all'educazione e alla propria formazione fin dalla prima infanzia”.