Vuoi dare maggiore visibilità ai tuoi vini e alla tua cantina e incrementare le tue vendite? Con i corsi dal vivo di Wine Me Up è possibile!

Il wine marketing è quel settore del marketing che si occupa di studiare le tattiche e le strategie da mettere in campo per dare visibilità alle cantine vinicole e alle attività connesse con esse. Abbiamo incontrato Roberto Bortolussi, Consulente Marketing specializzato per il settore del vino, che ha ideato Wine Me Up, il primo corso in Italia sul tema della Vendita Diretta al Privato dedicato esclusivamente ai produttori di vino.

Come migliorare la visibilità e la performance di una cantina?

“Per far conoscere un'azienda vitivinicola o una cantina e incrementare la vendita dei vini si devono studiare bene i reali obiettivi di vendita, l'identikit dei potenziali clienti e gli strumenti su cui investire. Scegliere uno strumento poco adatto oppure utilizzarlo nel modo sbagliato potrebbe significare vanificare l'investimento. Il primo step sarà pertanto quello di attrezzarsi in maniera corretta per la Vendita Diretta al Privato! La vendita diretta al privato è la forma di vendita che garantisce il più alto margine di guadagno”.

Quali sono i benefici che la vendita diretta al privato porterebbe ad una cantina?

“Le fiere, la pubblicità, i manifesti e molto altro ancora si conoscono già. Con Wine Me Up c’è dell’altro. Un sistema per avere dei benefici concreti e reali, con ritorni immediati. Durante il corso si apprenderanno le tecniche per far conoscere e apprezzare i propri vini ed il proprio marchio a tanti nuovi eno-appassionati, aumentando il fatturato. Si scoprirà come vendere più vino e fidelizzare i clienti e soprattutto come aumentare i guadagni con la vendita diretta. Inoltre si imparerà a instaurare con i clienti una relazione profonda e come attrarre un turismo di qualità. Wine Me Up sarà il vostro alleato prezioso”.

Qual è il focus del corso?

“Il focus è quello di dare delle informazioni pratiche ai produttori di vino e titolari di cantine da mettere in atto fin dal giorno dopo. Farli uscire dalla giornata di corso in modo che sappiano che cosa debbano fare domani. La mia vision più a lungo termine è quella di creare un vero e proprio movimento con tutti quei produttori di vino che hanno compreso l’importanza del marketing per la loro attività (quello che funziona). Difatti il vino è un prodotto della terra eccezionale e come tale dev’essere valorizzato nella maniera corretta”.

