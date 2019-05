Il Toro Club Alpignano pulisce i giardini “Grande Torino”

Il 4 maggio 1949 moriva il Torino, una squadra di campioni che l’avevano reso Grande, passando così alla storia come un mito che quest’anno segna 70 anni dalla sciagura aerea di Superga. Anche ad Alpignano, nel suo piccolo, il Toro Club locale commemora la tragica scomparsa di quei campioni. E ad Alpignano esiste anche un giardino dedicato al Grande Torino che si trova in via XXV Aprile. Lì vi è una targa dedicata “..in memoria dei Campioni” che è stata posiziona nel settembre 2008 alla presenza di grandi glorie granata come Claudio Sala e Sauro Tomà.



I giardini sono comunali, ma purtroppo nel tempo la scarsa cura e manutenzione ha fatto sì che la targa venisse ricoperta da siepi ed erbacce. In mattinata di buon’ora, alcuni volontari del Toro Club alpignanese, si sono armati di tanta volontà ed hanno ripulito l’area intorno al masso su cui è affissa la targa ricordo. In due ore di lavoro è stata data visibilità alla stele; addirittura alcuni frequentatori abituali dei giardini sono stati piacevolmente sorpresi di scoprire che dietro quella vegetazione c’era qualcosa: “ma c’è un monumento? -afferma una signora- mai visto prima!”. Altri passanti si sono complimentati per il lavoro effettuato dai volontari. Il direttivo del Toro Club ha la volontà per i prossimi anni, in occasione dell’anniversario di Superga, di utilizzare quei giardini e quella targa per commemorare il Grande Torino, soprattutto per chi non può recarsi a Superga.