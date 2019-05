"Orgogliosi dell'eredità di bellezza e lealtà che ci ha lasciato": ricordato in Sala Rossa il Grande Torino (FOTO)

"Siamo qua a ricordare il Grande Torino non solo perché ha fatto imprese epiche - come i 125 goal in una stagione e la presenza di 10 giocatori in Nazionale - ma perché questa squadra incarnava dei valori speciali di unità, di bellezza e lealtà: dobbiamo essere all'altezza di quanto ci hanno tramandato e possiamo esserne orgogliosi". Così il Presidente del Toro Urbano Cairo è intervenuto alla cerimonia di commemorazione della Tragedia di Superga, in occasione del 70°anniversario, che si è svolta questa mattina in Sala Rossa.