"Fragilità", al teatro Alfieri canto, danza, teatro e musica pop per dire no al bullismo

Con il patrocinio del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte Corecom e della Città di Torino Mercoledì 29 Maggio alle ore 21 al Teatro Alfieri di Torino va in scena lo spettacolo "Fragilità”.

Realizzato da Incanto Arte Creativa sotto la direzione artistica di Marinella Locantore, lo spettacolo persegue anche un’importante finalità sociale: il ricavato verrà infatti devoluto all’Associazione

Essere Umani Onlus, che sostiene i giovani nelle scuole attraverso progetti speciali per combattere il fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo.



“Fragilità” come limite e cifra dell'umano da accettare e rivalutare per comprendere che ogni essere umano è per sua natura fragile ma non per questo necessariamente vulnerabile.



Questo spettacolo parla di fragilità e bullismo attraverso il teatro, la musica pop, la danza, il canto e il disegno. Uno spettacolo nuovo e coinvolgente che darà forma e spazio ai sentimenti diversi e anche controversi che agitano i cuori dei ragazzi.

Una serata per giovani e adulti, per interrogarsi, sentirsi compresi e valorizzati attraverso l'azione profonda e allo stesso tempo liberante dell'arte.



Grandi emozioni e tanta passione sarà sprigionata dagli artisti cantanti ballerini e attori di Incanto, talenti artistici ma soprattutto persone di cuore che mettono a disposizione la loro "espressione" per divulgare temi sociali importanti. A far da cornice e scenografia ci saranno i disegni di IntimoDistacco.



Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’Associazione Essere Umani Onlus, movimento di giustizia che opera negli ambienti a rischio di disumanizzazione. Per scoprire le attività dell’associazione Essere Umani Onlus, visitare il sito www.essereumani.org

Cresce l'attesa e anche la richiesta dei biglietti. Per prenotare per tempo i biglietti, soprattutto per partecipare in gruppo oppure per richiedere informazioni rivolgersi a

INFO E PRENOTAZIONI

TEL 347 9018179 o 349 6465398

MAIL info.incantoartecreativa@gmail.com